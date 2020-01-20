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كأس محمد السادس للأندية| الشرطة العراقي يواجه الشباب السعودي في مباراة الثأر ورد الاعتبار

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:17 ص
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الشرطة والشباب
الشرطة والشباب
علي خلاف
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يستقبل فريق الشرطة العراقي ضيفاً سعوديا ثقيلا مساء اليوم الاثنين حينما يواجه منافسه الشباب السعودي على ملعب الملك عبد الله الثاني بدولة الأردن في إياب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.


الشرطة يسعى لرد اعتباره بعد سداسية الذهاب

يدخل أصحاب الأرض مباراة الليلة وعينهم على رد الإعتبار عقب هزيمة الفريق العراقي في مباراة الذهاب بسداسية نظيفة أنهت آمال العراقيين في البطولة العربية إكلينيكيا ، بينما يسعى الفريق السعودي لتكرار فوزه والتأكيد على قوته في المنافسة على لقب النسخة الحالية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.


موعد مباراة الشرطة ضد الشباب والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشرطة ضد الشباب في دور إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال على ملعب استاد الملك عبد الله الثاني بدولة الأردن ، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة من مساء اليوم الأثنين وتبث عبر قناة AD SPORTS 1 HD.


التشكيل المتوقع لفريق الشباب السعودي ..جوانكا يقود الهجوم

وعلى الجانب الآخر يُتوقع أن يبدأ لويس جارسيا المدير الفني لفريق الشباب السعودي تشكيل مباراة الإياب ضد مضيفه الشرطة العراقي مكون من:

في حراسة المرمى: عبدالله العويشير

في الدفاع: جمال الدين بن العمري – محمد سالم – متعب المفرج – فهد غازي

في الوسط: الفريد ندياي – عبد المجيد محمد الصليهم – تركي مروان العمار

في الهجوم: ماكيتي ديوب – دانيلو مورينو اسبريليا – كريستيان جوانكا.


الشرطة يستعد لـ الشباب بالخسارة أمام السلط الأردني

وكان فريق الشرطة قد خسر من السلط الأردني بهدف دون رد، في مباراة ودية أقيمت بعمان ضمن المعسكر التدريبي للشرطة، تحضيرا لإياب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام فريق الشباب السعودي الذي فاز لقاء الذهاب بسداسية نظيفة.
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