برلماني يكشف تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة بشأن احتكار تأشيرات العمرة

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن أسعار التأشيرات للحج والعمرة أصبحت مبالغ فيها بشكل كبير، حيث وصلت قيمتها السوقية من 8 آلاف إلى 9 آلاف جنيه، بينما سعر التأشيرة الرسمي 800 ريال بما يعادل 3400 جنيه مصري.





وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك حصص من التأشيرات للشركات طبقا لمحكمة القضاء الإداري وضعت ضوابط من اللجنة العليا للحج والعمرة، مشيرا إلى أن بعض الشركات أصبحت تخصص أوقاتا معينة للعمرة وأصبح لدينا ما يسمى بموسم العمرة وهو ما يؤدي للزيادة المبالغ فيها في الأسعار.





وأشار إلى أنه تقدم بطلب إحاطة بمجلس النواب للمناقشة بشأن احتكار تأشيرات العمرة، مع الجهات المختصة وأبزرهم غرفة السياحة وبوابة العمرة لمناقشة أسعار العمرة ومحاولة أن يصل المواطن المصري إلى تأدية الشعائر الخاصة به دون تكاليف مبالغ فيها.