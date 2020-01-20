تصريحات مثيرة لكيكي سيتين بعد فوز برشلونة على غرناطة







أكد كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة إنه واجه فريق عنيد على ملعب الكامب نو، مشيرا إلى أن غرناطة يملك لاعبين مميزين ومدرب يعمل مع الفريق بشكل جيد في الفترة الأخيرة.





وحقق البارسا فوزا صعبا على غرناطة بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإسباني.





وقال كيكي سيتين في تصريحات صحفية :"لقد رأيت أشياء كثيرة من البارسا أريدها لا يوجد الكثير من الأشياء التي يجب تغييرها، لأن البارسا كان يقوم بعمل جيد للغاية طوال هذا الوقت، حتى في كأس السوبر رأيت أشياء جيدة".





وأشار : "الخصم سدد على مرمانا فقط مرتين صحيح ان تسديدة منهما كانت يمكن ان تعقد الفوز، لأن الكرة ضربت الاخشاب، ولكن ايضا في الشوط الاول كان لدينا فرصا كبيرة، وتحدثت مع اللاعبين حول الضغط في منطقة الخصم وسرقة الكرة هناك، وانا سعيد بكيفية عمل الفريق اليوم والتركيز طوال دقائق المباراة".





وأضاف : "من حيث الطقس اليوم كان الوضع سيئا، كانت هناك رياحا قوية، جعلت العشب يجف، وضد خصم مثل غرناطة، يلعب بتكتل دفاعي كبير، ويغلق منطقته بكل لاعبيه، يصبح الوضع صعبا جدا، ‏وربما اليوم فاتنا المزيد من الراحة، ولكن أنا سعيد بما رأيته، بالطبع، هناك اشياء يمكن تحسينها، سوف أحلل المباراة بعناية، وسأرى ما يجب ان يتحسن".





وأكمل : "كان لدينا 4 فرص واضحة في الشوط الاول، كادت أن تنتهي بهدف، كانت مسألة مليمترات، ونريد الصرامة، الانضباط الذهني للبقاء مركزين 90 دقيقة، بحيث لا نخسر المباراة عندما نكون متقدمين في النتيجة".





وكان قد صرح دييجو مارتينيز مدرب غرناطة بعد المباراة قائلا : "لقد توقعنا من البارسا ما رأيناه اليوم، البارسا لديه اسلوبه معترف به للغاية، كنا ننتظر ان لا يكون ميسي في يومه، ولكن للاسف كان اليوم يومه، نحن تمكنا من ان لا يكون مرتاحا، ولكن لا يوجد احد يمكنه ايقاف ميسي".