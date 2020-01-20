أسوان ضد وادي دجلة.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة









يستضيف ملعب أسوان اليوم الإثنين 20 يناير، مباراة غاية في الأهمية بين فريق أسوان وضيفه وادي دجلة، في إطار مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.





وفرض موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الممتاز أهمية بالغة للمباراة، والتي تعد مباراة بست نقاط، في ظل التنافس بين الفريقين هلى الهروب من دوامة الهبوط، وقد تعطي دفعة قوية للفائز بالهروب من دوامة القاع.





كما يبدو مستقبل كلاً من مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان، واليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة على المحك، وقد تؤدي خسارة مثل تلك المباراة لرحيل أحدهما عن فريقه.





ترتيب وادي دجلة وأسوان



يحتل فريق أسوان المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط من 13 مباراة، حققها من فوزوحيد وستة تعادلات ومثلها هزيمة، سجل 13 هدفاً وسكنت شباكه 22 هدفاً، ويعد فريق أسوان هو أضغف دفاعات الدوري حتى الآن.





في المقابل لا يبدو دجلة أفضل حالاً، إذ يحتل المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة، بواقع فوزين و4 تعادلات و7 هزائم، سجل 13 هدفاً وسكنت شباكه 21 هدفاً وهو ثاني أضعف خطوط الدفاع في الدوري المصري.





موعد مباراة أسوان ضد وادي دجلة



تنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف عصر اليوم الإثنين 20 يناير بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وتنقل على قناتي تايم سبورتس وأون سبورت.









التشكيل المتوقع لمباراة أسواد ضد وادي دجلة



من المتوقع أن يبدأ مجدي عبد العاطي مدرب أسوان بالتشكيل التالي.



حراسة المرمى: مسعد عوض



خط الدفاع: مصطفى دويدار – إبراهيم القاضي – محمد جابر – عبد الله السنجهاوي.



خط الوسط: أحمد فتحي – أحمد الصغيري – الحسيني سمير.



خط الهجوم: عبد العزيز إمام – محمد الصباحي – فادي فريد.