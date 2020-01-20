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أوليمبيك آسفي ضد الوداد البيضاوي .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والقنوات الناقلة لها

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:07 ص
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الوداد
الوداد
عبدالقادر عرابي
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يحل فريق الوداد البيضاوي المغربي اليوم الإثنين ضيفاً على ملعب "المسيرة الخضراء" لمواجهة مضيفة أوليمبيك آسفي، في الجولة 12 من الدوري المغربي لكرة القدم "البطولة الإحترافية المغربية 1".


ويطمح الوداد في تحقيق الفوز على آسفي، طمعاً في إفتكاك الصدارة من فريق نهضة بركان المتصدر، حيث يفصلهما نقطتين فقط قبل مواجهة آسفي مساء اليوم.


وسيكون المدرب الجديد لنادي الوداد سباستيان ديسابر على موعد مع أولى مبارياته الرسمية، بمواجهة أوليمبيك آسفي، بعد تعيينه خلفاً للمدرب السابق الصربي زوران مانولفيتش.


في المقابل، يطمح أوليمبيك آسفي في تحقيق الفوز على الوداد، من أجل تحسين وضعية الفريق في لائحة ترتيب البطولة الإحترافية، وتجنب السقوط نحو مراكز الهبوط.


ترتيب الوداد البيضاوي وأوليمبيك آسفي

يحتل الوداد المركز الثاني في ترتيب الدوري المغربي برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر نهضة بركان، والذي خاض مباراة أكثر من الوداد.


وجمع الوداد نقاطه من 8 إنتصارات وتعادلين وهزيمتين، حيث سجل 22هدفاً وسكنت شباكه 9 أهداف، ويعد الواداد صاحب أقوى دفاع وأقوى هجوم في البطولة.


فيما يحتل أوليمبيك آسفي المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة من 11 مباراة، بواقع فوزين وهزيمتين وسبع تعادلا، كأكثر أندية الدوري تحقيقاً للتعادل، سجل 8 أهداف وسكنت شباكه نفس العدد من الأهداف.


موعد مباراة أوليمبيك آسفي ضد الوداد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت جرينتش، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة bein sports المفتوحة على القمر نايل سات، بالإضافة لقناة الرياضية المغربية المفتوحة على القمر الصناعي هوتبيرد.


التشكيل المتوقع لمباراة أولمبيك آسفي ضد الوداد البيضاوي

من المتوقع أن يبدأ ديسابر مدرب الوداد مباراة آسفي بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أحمد رضا تجناوتي

خط الدفاع: بدر جادارين – محمد النهيري – حمرة أسرير – أيوب أملود

خط الوسط: يحيى جبران – وليد الكارتي – بادي أوك

خط الهجوم: كاسينجو كاسادي – أيمن الحسوني – أيوب الكعبي.


بينما من المتوقع أن يبدأ محمد الكيسر مدرب أوليمبيك آسفي مواجهة الوداد وفق التشكيل التالي.

حراسة المرمى: مختار ماجد

خط الدفاع: محمد مراد ناجي – كلاوديو – مهدي خالص – محمد وتارا

خط الوسط: زكريا الهلالي – وليد صبار – رضا زهراوي.

خط الهجوم: حمزة خابا – أيوب غداوي – محمد المرابط.
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