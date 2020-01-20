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المحافظين البريطاني: لندن تسعى لمواجهة استثمارات الصين بأفريقيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:08 ص
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أحمد ياسين
أحمد ياسين
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توقع أحمد ياسين عضو حزب المحافظين البريطاني، أن يتضمن البيان الختامي لقمة الاستثمار البريطانية الأفريقية نقاط من شأنها تشجيع الاستثمار الأجنبي بالقارة الأفريقية وخاصة المستثمرين البريطانيين، لافتًا إلى أن مركز لندن للخدمات الاستثمارية سيكون له دورا كبيرا في هذا.


وأضاف ياسين، خلال لقاء خاص مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ONE"، أن القمة ستؤكد أن دول القارة الأفريقية لم تعد كما كانت من قبل فقيرة وتعاني من المرض والبؤس وأصبحت وجهة يمكن الاعتماد عليها لتعكس هذه الأنشطة الاستثمارية خيرا على دول القارة والاقتصادات العالمية.


وأوضح أنه يتوقع المزيد من التركيز على قطاع الطاقة المتجددة بالقارة الأفريقية، خاصة وأن أفريقيا في حاجة ماسة للاتجاه لتطوير هذه الطاقة.


وتابع: "من المتوقع أن يكون هناك صندوق استثماري بريطاني لأفريقيا، لا سيما وأن هناك مبادرات عالمية مثل هذه، وأن بريطانيا تسعى لمواجهة مستويات الاستثمارات الصينية المتنامية في أفريقيا وعليهم أن يقدموا بدائل ليثبتوا جدارتهم بأن يكونوا حلفاء للدول الأفريقية".

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قمة الاستثمار البريطانية توك شو أخبار مصر أحمد ياسين

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