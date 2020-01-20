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باحث: المعركة مع التنظيم الدولي للإخوان لم تنته بعد (فيديو)

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:04 ص
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عمرو فاروق
عمرو فاروق
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قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن المعركة مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية لم تنته بعد، والتنظيم الإرهابي يسعى بكل قوة خلال هذه المرحلة لإثارة الشارع المصري ضد النظام السياسي الحالي.


وأضاف فاروق، خلال استضافته، مع الإعلامية أماني الخياط، ببرنامج "الكبسولة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عناصر التنظيم الدولي ما زالوا يعتقدون أنهم يمكنهم إسقاط مصر وتحقيق أهداف سيد قطب وحسن البنا وإقامة دولة الخلافة الإسلامية.


وأوضح أن المخابرات التركية تعمل على توظيف عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لديها بشكل ممنهج ومنظم وأبرزهم محمود فتحي خلال الفترة الحالية واستغلال الوصول لبعض شرائح الإخوان الذين هم في حالة خمول تنظيمي.


وتابع: جماعة الإخوان تجيد صناعة دوائر الربط العام وتتوغل داخل المجتمع وهذا ما حدث خلال فترة 2011 ومحاولة وصولهم للسلطة واستخدام هذه العناصر في مناهضة الدولة ونشر الفوضى في المجتمع..

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الكلمات المفتاحية

توك شو الإخوان إكسترا نيوز

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