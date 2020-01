رينيه زيلويجر تحصد جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي في حفل SAG

وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز كل من النجمة سينثيا ريفو عن دورها في فيلم Harriet، وسكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Marriage Story، ولوبيتا نيونجو عن دورها في فيلم US، وتشارليز ثيرون عن دورها في فيلم Judy.



ومن ضمن الجوائز أيضا، جائزة أفضل ممثل بدور مساعد، وكان مرشحا لهذه الجائزة كل من النجم، جيمي فوكس عن دوره في فيلم Just Mercy، وتوم هانكس عن دوره في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، وآل باتشينو عن دوره في فيلم The Irishman، وجو بيشي عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.







أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز SAG، عبر موقع تويتر عن حصد النجمة رينيه زيلويجر جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي من جوائز SAG AWARDS، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.