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سام روكويل يحصل جائزة أفضل ممثل بمسلسل قصير في حفل ممثلي الشاشة

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:00 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز SAG، عبر موقع تويتر عن حصد النجم سام روكويل جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي بمسلسل قصير من جوائز SAG AWARDS، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الفئة من الجوائز كل من، النجم ماهرشالا علي عن دوره في مسلسل True Detective، النجم راسل كرو عن دوره في مسلسل The Loudest Voice، والنجم جاريد هاريس عن دوره في مسلسل Chernobyl، والنجم جاريل جيروم عن دوره في مسلسل When They See Us، والنجم سام روكويل عن دوره في مسلسل FosseVerdon.

واحتضنت قاعة Shrine Auditorium فعاليات الدورة رقم 26 من حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة الشهيرة باسم SAG AWARDS.
وعلى طريقة حفل جوائز الأوسكار قررت اللجنة المنظمة لحفل جوائز "ساج"، إقامة فعاليات هذه الدورة الجديدة من المهرجان بمدون مقدم رسمي، أو مضيف.


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حفل الفجر الفني SAG

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