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مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإسباني
الإثنين 20/يناير/2020 - 04:26 ص
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محمد الدمتناوي
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تنطلق منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، يوم الجمعة المقبلة، ونستعرضها لكم في السطور التالية.
حيث تفتتح مباريات الجولة بمباراة أوساسونا وليفانتي، يوم الجمعة 24/1، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.
إسبانيول × أتلتيك بيلباو، تقام المباراة يوم السبت الموافق 25/1، في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت الإمارات.
فالنسيا × برشلونة، تقام المباراة يوم السبت الموافق 25/1، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.
ألافيس × فياريال، تقام المباراة يوم السبت الموافق 25/1، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.
إشبيلية × غرناطة، تقام المباراة يوم السبت الموافق 25/1، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.
أتلتيكو مدريد × ليجانيس، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 26/1، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت الإمارات.
سيلتا فيجو × إيبار، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 26/1، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.
خيتافي × ريال بيتيس، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 26/1، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.
ريال سوسيداد × مايوركا، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 26/1، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.
بلد الوليد × ريال مدريد، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 26/1، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.
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