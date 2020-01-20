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بيتر دينكليج يقنص جائزة أفضل ممثل بمسلسل درامي في حفل SAG

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:38 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز SAG، عبر موقع تويتر عن حصد النجم بيتر دينكليج جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي بمسلسل درامي من جوائز SAG AWARDS، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الفئة من الجوائز، كل من النجم سترلينج كي براون عن دوره في مسلسل This Is Us، وستيف كاريل عن دوره في مسلسل The Morning Show وبيلي كرودوب عن دوره في مسلسل The Morning Show وبيتر دينكليج عن دوره في مسلسل Game of Thrones وديفيد هاربور عن دوره في مسلسل Stranger Things.

ومن ضمن الجوائز أيضا، جائزة أفضل ممثل رئيسي بمسلسل قصير، وترشح لها كل من، النجم ماهرشالا علي عن دوره في مسلسل True Detective، النجم راسل كرو عن دوره في مسلسل The Loudest Voice، والنجم جاريد هاريس عن دوره في مسلسل Chernobyl، والنجم جاريل جيروم عن دوره في مسلسل When They See Us، والنجم سام روكويل عن دوره في مسلسل FosseVerdon.


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حفل الفجر الفني SAG

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