محمد رشاد يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "لا بسيطة"

الأغنية من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع طارق عبد الجابر، و مكساج ماهر صلاح، ومن إخراج نبيل مكاوي، ومن المقرر أن يتم طرحه على يوتيوب والقنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة.



وشارك رشاد، الجمهور قبل أيام صورة علق عليها قائلًا: "لما حد يبيعك قوله حاجة واحدة بس، لأ بسيطة".



يذكر أن رشاد، تعاون في عمل سابق مع نبيل مكاوى، في كليب "دلع"، من كلمات الشاعر محمد مصطفى، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، إنتاج Hr production، ويذكر أنه تم تصوير فيديو كليب جديد في منطقة المنصورية.



الجدير بالذكر أن زوجة محمد رشاد، الإعلامية مي حلمي، كانت تمر بأزمة صحية في أحدى المستشفيات، وذلك بعد تعرضها للأجهاض، وبتعليق من محمد على الموقف ذاته قائلًا:" ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة بإذن الله"، ونشر محمد صورة آخري من داخل أحدى العيادات ومعه زوجته وعلق على الصورة قائلًا" سامحني يادكتور أنا هعمل السيشن ده، ومتقلقيش أنا حافظ دور دكتور الأسنان"، مع تعليقات من جمهورهم "ربنا يحفظكم.