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بـ2000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:03 ص
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فرص عمل
فرص عمل
إسماعيل منطاوي
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أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر العديد من فرص العمل بإحدى المدارس بالدقي، وذلك براتب يصل إلى 2000 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالمدرسة، 10 مدرسين، وذلك في جميع التخصصات، من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي براتب 2000 جنيه.

كما تطلب المدرسة، 9 موظفين إداريين، من الذكور والإناث، و2 مشرفة، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلين على مؤهل متوسط، وأعمارهم لا تتجاوز الـ35 عامًا ولا تقل عن 21 عامًا ، براتب يبدأ من 1500 إلى 2000 جنيه.

ولكل من يريد وظيفة التواصل مع المدير المسئول للمدرسة، على 01125013746.


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