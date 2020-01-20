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القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:56 ص
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القيعي
القيعي
على شحاتة
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أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الفترة الأخيرة شهدت عقد أكثر من جلسة مع لاعب الفريق صالح جمعة.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية: مسؤولي النادي الأهلي استقروا على إعارة صالح جمعة لأن دوره مع الفريق أصبح صعب في الفترة الحالية.

وأضاف: أن مشكلة صالح جمعة ذهنية وليس فنية وهو ما وضحه المدير الفني للفريق.

وأوضح: اللاعب اجتمع بالأمس مع مدير الكرة وتم الاتفاق على شكل المرحلة القادمة في مشوار اللاعب خارج النادي.

وأشار: ما قاله فايلر يتعلق بصعوبة قدرة اللاعب على استعادة مستواه في الفترة الحالية.

وأختتم: الأهلي تلقى العديد من العروض لاستعارة صالح جمعة وليس من بينها الزمالك، وأتمنى من اللاعب العودة الى الأهلي ولكن بشكل يليق بموهبته.
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