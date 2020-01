ميشيل ويليامز تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمسلسل قصير في حفل SAG

وكان من المرشحات لنفس الجائزة، كل من النجمة باتريشيا أركويت عن دورها في مسلسل The Act، وتوني كوليت عن دورها في مسلسل Unbelievable وجوي كينج عن دورها في مسلسل The Act وإيملي واتسون عن دورها في مسلسل Chernobyl وميشيل ويليامز عن دورها في مسلسل FosseVerdon.



ومن ضمن الجوائز أيضا،جائزة أفضل ممثل بمسلسل كوميدي والتي ترشح لها كل من النجم آلان أركين عن دوره في مسلسل The Kominsky Method، ومايكل دوجلاس عن دوره في مسلسل The Kominsky Method، وبيل هادر عن دوره في مسلسل Barry، وأندرو سكوت عن دوره في مسلسل Fleabag وتوني شلهوب عن دوره في مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز SAG، عبر موقع تويتر عن حصد النجمة ميشيل ويليامز جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي بمسلسل قصير من جوائز SAG AWARDS، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.