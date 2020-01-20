فايلر في حيرة بسبب أليو بادجي

أجل رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي حسم قراره النهائي بشأن من اللاعب الأجنبي، الذي سيحل مكانه الوافد الجديد أليو بادجي.





وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهليفي تصريحات صحفية: "لم نفصل حتى الآن، القرار بحاجة لانتظار".









وانضم المهاجم السنغالي للأهلي قادما من رابيد فيينا النمساوي مقابل مليوني يورو، ووقع على عقد مدته 4 مواسم ونصف.



