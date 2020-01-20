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فايلر في حيرة بسبب أليو بادجي
الإثنين 20/يناير/2020 - 03:43 ص
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الفجر الرياضي
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أجل رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي حسم قراره النهائي بشأن من اللاعب الأجنبي، الذي سيحل مكانه الوافد الجديد أليو بادجي.
وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهليفي تصريحات صحفية: "لم نفصل حتى الآن، القرار بحاجة لانتظار".
وانضم المهاجم السنغالي للأهلي قادما من رابيد فيينا النمساوي مقابل مليوني يورو، ووقع على عقد مدته 4 مواسم ونصف.
وبات من المؤكد أن يحل السنغالي محل اللاعب النيجيري جارلديو أو المغربي وليد أزارو.
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