النجمة لورا ديرن تحصل على جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد في حفل SAG



وكان مرشحا لنفس الفئة كل من النجمة لورا ديرن عن دورها في فيلم Marriage Story، وسكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Jojo Rabbit، ونيكول كيدمان عن دورها في فيلم Bombshell وجينفر لوبيز عن دورها في فيلم Hustlers ومارجو روبي عن دورها في فيلم Bombshell.



ومن ضمن الجوائز أيضا، جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد، وترشح لها كل من النجمة سينثيا ريفو عن دورها في فيلم Harriet، وسكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Marriage Story، ولوبيتا نيونجو عن دورها في فيلم US، وتشارليز ثيرون عن دورها في فيلم Judy.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز SAG، عبر موقع تويتر عن حصد النجمة لورا ديرن جائزة أفضل ممثل بدور مساعد من جوائز SAG AWARDS، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.