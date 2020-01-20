"فيبي وولر بريدج" تحصد جائزة أفضل ممثلة بمسلسل كوميدي في حفل SAG



أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز SAG، عبر موقع تويتر عن حصد النجمة "فيبي وولر بريدج" جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي بمسلسل كوميدي من جوائز SAG AWARDS، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من كريستينا أبيلجيت عن دورها في مسلسل Dead to Me وأليكس بروستين عن دورها في مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel وريتشل بروزنهان عن دورها في مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel، وكاثرين أوهارا عن دورها في مسلسل Schitt's Creek وفيبي وولر بريدج عن دروها في مسلسل Fleabag.

ومن ضمن الجوائز أيضا، جائز أفضل ممثلة بمسلسل درامي، وترشح لها كل من، جينفر أنستون عن دورها في مسلسل The Morning Show، وهيلينا بونهام عن دورها في مسلسل The Crown، وأوليفيا كولمان عن دروها في مسلسل The Crown، وجودي كومر عن دورها في مسلسل Killing Eve وإليزابيث موس عن دورها في مسلسل The Handmaid's Tale.

