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طوني شلهوب يحصد جائزة أفضل ممثل بمسلسل كوميدي في حفل SAG
الإثنين 20/يناير/2020 - 03:21 ص
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أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز SAG، عبر موقع تويتر عن حصد النجم طوني شلهوب جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي بمسلسل كوميدي من جوائز SAG AWARDS، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.
وكان مرشحًا لنفس الفئة كل من النجم آلان أركين عن دوره في مسلسل The Kominsky Method، ومايكل دوجلاس عن دوره في مسلسل The Kominsky Method، وبيل هادر عن دوره في مسلسل Barry، وأندرو سكوت عن دوره في مسلسل Fleabag وتوني شلهوب عن دوره في مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel.
ومن ضمن الجوائز أيضا، جائزة أفضل ممثل بمسلسل درامي والتي ترشح لها كل من النجم سترلينج كي براون عن دوره في مسلسل This Is Us، وستيف كاريل عن دوره في مسلسل The Morning Show وبيلي كرودوب عن دوره في مسلسل The Morning Show وبيتر دينكليج عن دوره في مسلسل Game of Thrones وديفيد هاربور عن دوره في مسلسل Stranger Things.
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