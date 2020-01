إطلالة نيكول كيدمان ولورا ديرن على "وايت كاربت" حفل جوائز SAG

ومن ضمن الجوائز التي سيشهد الحفل توزيعها، جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي، وترشح لها كل من النجم كريستيان بيل، عن دوره في فيلم Ford v Ferrari، وليوناردو دي كابريو، عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وأدم دريفر عن دوره في فيلم Marriage Story، وتارون إيجرتون عن دوره في فيلم Rocketman، وواكين فينيكس عن دوره في فيلم جوكر.



و أيضا، جائزة أفضل ممثل بدور مساعد، وكان مرشحا لهذه الجائزة كل من النجم، جيمي فوكس عن دوره في فيلم Just Mercy، وتوم هانكس عن دوره في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، وآل باتشينو عن دوره في فيلم The Irishman، وجو بيشي عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.







نشرت الصفحة الرسمية لجوائز نقابة ممثلي الشاشة، SAG AWARDS عبر موقع تويتر، لقطات من وصول النجم نيكول كيدمان والنجمة لورا ديرن للسجادة البيضاء بحفل الجوائز.