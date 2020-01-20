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8 معلومات عن أول مستشفى للنساء والولادة بجنوب الصعيد
الإثنين 20/يناير/2020 - 04:31 ص
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منى صموئيل
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تواصل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاهتمام بصعيد مصر، بعد أن ظل لسنوات طويلة فى طي النسيان والإهمال.
وفي إطار الاهتمام بصحة أهالي الصعيد أنشأت الدولة مستشفى البياضية بمحافظة الأقصر، وتعتبر أول مستشفى متخصص في النساء والولادة بجنوب الصعيد، وتعرض بوابة "الفجر" أبرز المعلومات عن المستشفى:-
1_ المستشفى يخدم 75 ألف نسمة
2_ التكلفة الإنشائية بلغت 209 ملايين جنيه
3_ يتكون المستشفى من دور أرضي و6 أدوار متكررة
4_ 26 سريرًا غسيل كلوي
5_ 20 عيادة خارجية
6_ 5 معامل للتحاليل
7_ وحدة عناية مركزة بها 5 أسرة رعاية
8_ 4 غرف عمليات.
1_ المستشفى يخدم 75 ألف نسمة
2_ التكلفة الإنشائية بلغت 209 ملايين جنيه
3_ يتكون المستشفى من دور أرضي و6 أدوار متكررة
4_ 26 سريرًا غسيل كلوي
5_ 20 عيادة خارجية
6_ 5 معامل للتحاليل
7_ وحدة عناية مركزة بها 5 أسرة رعاية
8_ 4 غرف عمليات.
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