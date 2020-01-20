لحظة وصول واكين فينيكس للسجادة البيضاء بحفل جوائز SAG



ومن ضمن الجوائز التي سيشهد الحفل توزيعها، جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد، وترشح لها كل من النجمة سينثيا ريفو عن دورها في فيلم Harriet، وسكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Marriage Story، ولوبيتا نيونجو عن دورها في فيلم US، وتشارليز ثيرون عن دورها في فيلم Judy.



وأيضا جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد، وترشح لها كل من النجمة لورا ديرن عن دورها في فيلم Marriage Story، وسكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Jojo Rabbit، ونيكول كيدمان عن دورها في فيلم Bombshell وجينفر لوبيز عن دورها في فيلم Hustlers ومارجو روبي عن دورها في فيلم Bombshell.















نشرت الصفحة الرسمية لجوائز نقابة ممثلي الشاشة، SAG AWARDS عبر موقع تويتر، لقطات من وصول النجم واكين فينيكس للسجادة ال بحفل الجوائز.