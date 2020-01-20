محمد صلاح "ملك" أمام الفرق الكبري في البريميرليج هذا الموسم

قاد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول فريقه لفوز علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول مساء الأحد.



