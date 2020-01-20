Advertisements
Advertisements
Advertisements

5 مكاسب حققها الأهلي بعد الانتصار الثاني عشر على التوالي

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:47 ص
Advertisements
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
Advertisements

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزه الثاني عشر تواليا في بطولة الدوري المصري الممتاز على حساب ضيفه المقاولون العرب المنافس المباشر للمارد الأحمر وصاحب المركز الثاني وذلك ضمن حساب الجولة الـ14 من البطولة المحلية.


مكاسب الأحمر تزيد الضغط على المنافسين

فوز المارد الأحمر بمباراة الليلة على حساب المقاولون العرب رفع رصيد أبناء فايلر إلى النقطة 36 على عرش الدوري المصري بعد 12 مباراة حقق النادي الأهلي العلامة الكاملة في جمعيهم ؤ ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعه الكرام أهم المكاسب الحمراء من صيد ذئاب الجبل.


_ خير استعداد لمباراة النجم الساحلي الحاسمة

فوز الأهلي على المقاولون وضمان الصدارة بفارق كبير ومريح عن أقرب الملاحقين يجعل لاعبو الأهلي أكثر هدوءا واستقرارا في مباراة النجم الساحلي الحاسمة والمقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا حيث تعد المباراة حاسمة في صعود الأحمر لدور ثمن النهائي حيث يحتاج الفريق للفوز في المباراة من أجل حسم الصعود والثأر من هزيمة رادس في إفتتاحية مباريات المارد الأحمر دور المجموعات.


ويحتل الأهلي، المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، ويحل الهلال السوداني ثالثاً برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد بلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة.


_ الضغط على المنافسين وخاصة الزمالك

يعد فوز الأهلي في مبارياته الـ12 بمثابة ضغط كبير على الزمالك منافسه وغريمه التقليدي الذي خاض نفس العدد من المباريات ولكن برصيد 24 من النقاط وفارق كبير وصل لـ12 نقطة وهوا ما يزيد الضغط على لاعبي الأبيض في المباريات المقبلة في بطولة الدوري المصري التي اقترب المارد الأحمر من حصد لقبه النسخة الحالية والـ41 تاريخياً للشياطين الحمر على الرغم من أن الفريق لم يلعب مباريات الدور الثاني ولكن ثبات المستوى الفني ينذر عن احتمالات كبيرة في فوز أبناء الجزيرة بقلب البطولة المحلية.


_ هجوم الأحمر الأقوى والدفاع الاكثر متانة في الدوري المصري

واستكمالا لسرد مكاسب الفريق الأحمر من فوزه بمباراة الليلة ضد المقاولون العرب رفع لاعبو الأهلي رصيدهم من الأهداف المسجلة في مباريات الفريق الـ12 إلى 35 هدف كأقوى خط هجوم على الاطلاق في بطولة الدوري المصري يليه هجوم الذئاب برصيد 18 هدف وهوا ما يظهر الفوارق الفنية الكبيرة بين الأحمر ومنافسيه ، كما أن أبناء المدرب فايلر تصدروا قائمة الأقوى دفاعاً حيث سكن مرمى الحارس محمد الشناوي هدفين فقط ليؤكد السويسري جولة بعد جولة على كفائته الفنية لقيادة السفينة الحمراء في الموسم الحالي.


_ سياسة تدوير فايلر تجني ثمارها والنجم هوا الفريق

نجح السويسري رنيه فايلر المدير الفني في تطبيق سياسة التدوير داخل الفريق الأحمر من خلال السيطرة واحتواء نجوم الفريق حيث بدأ مباراة المقاولون العرب بتغيرات عديدة في التشكيل الأساسي بالدفع بأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر بديلا للتونسي علي معلول الذي جلس على مقاعد البدلاء وكذلك الدفع بالدولي أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن بديلاً لمحمد هاني ، بالإضافة إلى محمود متولي الذي لعب أساسياً على حساب المالي أليو ديانج وأجايي الذي قاد الهجوم بدلا من مروان محسن.


 وبالرغم من وجود تغييرات في أربعة مراكز إلا أن الفريق الأحمر حقق المراد وتغلب بثائية على المقاولون العرب ليثبت السويسري نجاح سياسته في تدوير الاعبين وفقا لمتطلباته الفنية خلال المباريات ويؤكد على أن النجم في الأهلي هوا الفريق وليس لاعباً بعينه.

Advertisements

أخبار تهمك

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 8 ساعات

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 9 ساعات

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 5 ساعات

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي NOW

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد رسمي من الزمالك على التعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 5 ساعات

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

05:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status