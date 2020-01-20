5 مكاسب حققها الأهلي بعد الانتصار الثاني عشر على التوالي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزه الثاني عشر تواليا في بطولة الدوري المصري الممتاز على حساب ضيفه المقاولون العرب المنافس المباشر للمارد الأحمر وصاحب المركز الثاني وذلك ضمن حساب الجولة الـ14 من البطولة المحلية.





مكاسب الأحمر تزيد الضغط على المنافسين

فوز المارد الأحمر بمباراة الليلة على حساب المقاولون العرب رفع رصيد أبناء فايلر إلى النقطة 36 على عرش الدوري المصري بعد 12 مباراة حقق النادي الأهلي العلامة الكاملة في جمعيهم ؤ ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعه الكرام أهم المكاسب الحمراء من صيد ذئاب الجبل.





_ خير استعداد لمباراة النجم الساحلي الحاسمة

فوز الأهلي على المقاولون وضمان الصدارة بفارق كبير ومريح عن أقرب الملاحقين يجعل لاعبو الأهلي أكثر هدوءا واستقرارا في مباراة النجم الساحلي الحاسمة والمقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا حيث تعد المباراة حاسمة في صعود الأحمر لدور ثمن النهائي حيث يحتاج الفريق للفوز في المباراة من أجل حسم الصعود والثأر من هزيمة رادس في إفتتاحية مباريات المارد الأحمر دور المجموعات.





ويحتل الأهلي، المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، ويحل الهلال السوداني ثالثاً برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد بلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة.





_ الضغط على المنافسين وخاصة الزمالك

يعد فوز الأهلي في مبارياته الـ12 بمثابة ضغط كبير على الزمالك منافسه وغريمه التقليدي الذي خاض نفس العدد من المباريات ولكن برصيد 24 من النقاط وفارق كبير وصل لـ12 نقطة وهوا ما يزيد الضغط على لاعبي الأبيض في المباريات المقبلة في بطولة الدوري المصري التي اقترب المارد الأحمر من حصد لقبه النسخة الحالية والـ41 تاريخياً للشياطين الحمر على الرغم من أن الفريق لم يلعب مباريات الدور الثاني ولكن ثبات المستوى الفني ينذر عن احتمالات كبيرة في فوز أبناء الجزيرة بقلب البطولة المحلية.





_ هجوم الأحمر الأقوى والدفاع الاكثر متانة في الدوري المصري

واستكمالا لسرد مكاسب الفريق الأحمر من فوزه بمباراة الليلة ضد المقاولون العرب رفع لاعبو الأهلي رصيدهم من الأهداف المسجلة في مباريات الفريق الـ12 إلى 35 هدف كأقوى خط هجوم على الاطلاق في بطولة الدوري المصري يليه هجوم الذئاب برصيد 18 هدف وهوا ما يظهر الفوارق الفنية الكبيرة بين الأحمر ومنافسيه ، كما أن أبناء المدرب فايلر تصدروا قائمة الأقوى دفاعاً حيث سكن مرمى الحارس محمد الشناوي هدفين فقط ليؤكد السويسري جولة بعد جولة على كفائته الفنية لقيادة السفينة الحمراء في الموسم الحالي.





_ سياسة تدوير فايلر تجني ثمارها والنجم هوا الفريق

نجح السويسري رنيه فايلر المدير الفني في تطبيق سياسة التدوير داخل الفريق الأحمر من خلال السيطرة واحتواء نجوم الفريق حيث بدأ مباراة المقاولون العرب بتغيرات عديدة في التشكيل الأساسي بالدفع بأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر بديلا للتونسي علي معلول الذي جلس على مقاعد البدلاء وكذلك الدفع بالدولي أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن بديلاً لمحمد هاني ، بالإضافة إلى محمود متولي الذي لعب أساسياً على حساب المالي أليو ديانج وأجايي الذي قاد الهجوم بدلا من مروان محسن.





وبالرغم من وجود تغييرات في أربعة مراكز إلا أن الفريق الأحمر حقق المراد وتغلب بثائية على المقاولون العرب ليثبت السويسري نجاح سياسته في تدوير الاعبين وفقا لمتطلباته الفنية خلال المباريات ويؤكد على أن النجم في الأهلي هوا الفريق وليس لاعباً بعينه.