الانتهاء من تصحيح العربي واللغة الأجنبية الأولى للصف الثاني الثانوي

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التصحيح الالكتروني الخاص بامتحانات الصف الثاني الثانوي، بدأ منذ ١١ يناير، وتم الانتهاء من بعض المواد على رأسهم اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى.





وتواصل وزارة التربية والتعليم امتحانات الصف الثاني الثانوي على أن تنتهي يوم ٢٣ يناير الجاري.





وقال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة رصدت عدد محدود من حالات الغش الإلكتروني عن طريق التواطؤ من بعض المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير هاتف محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات، معلقًا: "للأسف الغش المباشر أو الإلكتروني كان هو المتبع في سنوات النقل عبر سنوات ولم يشكو أحدًا من قبل!".

وكتب "شوقي" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "لقد نجحت الامتحانات الإلكترونية في تقليص حالات الغش بالمقارنة بالسنوات السابقة".

وحمل وزير التربية والتعليم، الطالب "الغشاش" مسئولية اختياره حيث يفقد نفسه، والفرصة للتعود على النظام الجديد ولن يجد فرصة للغش في امتحان الصف الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ ولا يلوم إلا نفسه.



