مصرية تستوقف السيسي بألمانيا: "أنقذت البلد.. وربنا ينصرك" (فيديو)

استوقفت مواطنة مصرية تدعى سهير سليمان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، لتعبر للرئيس عن فخرها واعتزازها بما يفعله من أجل الشعب المصري.





وقالت سليمان، للرئيس السيسي: "ربنا يخليك لينا ولمصر وربنا يرفع اسمك وينصرك.. أنت منصور في كل حتة.. أنت حقيقي أنقذتنا وأنقذت مصر من حاجات كتير".





وأعربت المواطنة المصرية، في نهاية مقطع الفيديو، الذي أذاعه الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي" والمذاع عبر فضائية "ًصدى البلد"، عن سعادتها الغامرة بعد أن صافحت الرئيس، قائلة: "أنا طلبت منه بس أسلم عليه ووقف بكل تواضع وسلم عليا وأنا مش مصدقة وسعيدة إني سلمت على الرئيس"





وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات مؤتمر برلين، بشأن الأزمة الليبية، بحضور عدد من قادة الدول الكبرى، أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.