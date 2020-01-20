حقيقة تعاقد الزمالك وليد أزارو







أتم نادي الزمالك اليوم الأحد بشكل رسمي، إجراءات قيد مهاجمه السابق الكونغولي كابونجو كاسونجو، والذي عاد من إعارة غير ناجحة مع فريق الوداد البيضاوي المغربي في يناير الجاري.





وتم قيد كاسونوجو في القائمة المحلية والقائمة الأفريقية للفريق الأبيض، وذلك بناء على طلب المدير الفني الفرنسي للفريق باتريس كارتيرون.





وقامت إدارة النادي الأبيض بإيفاد مندوب من النادي لمقر إتحاد الكرة في الجبلاية، من أجل إتمام إجراءات قيد اللاعب بشكل رسمي.





ويمتلك الزمالك مكاناً وحيداً في القائمة الأفريقية، فيما تم قيده محلياً بعد رفع إسم التونسي حمدي النقاز من قائمة الفريق بعد فسخ تعاقده مع النادي الأبيض.





ووضعت إدارة النادي الأبيض اليوم رسمياً حداً للتكهنات المثارة حول نية نادي الزمالك لخطف مهاجم الأهلي المغربي وليد أزارو.





ويعد موقف أزارو حالياً مع الأهلي معلقاً، بعد تعاقد الأهلي رسمياً مع السنغالي أليو بادجي لاعب رابيد فيينا النمساوي.