مستشار أردوغان عن انتشار أندية التعري بتركيا: حرية (فيديو)

كشف ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رأيه في انتشار التعري والبارات في تركيا، قائلا: "لا أتأذى من رؤية البارات وأندية التعري في تركيا ولا أتمنى منع هذه البارات ولا نستطيع نمنع الناس من التوجه إلى هذه الأماكن".





وأضاف أقطاي، خلال مقطع فيديو، أذاعته الإعلامية أماني الخياط، بحلقة برنامج "الكبسولة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه ضد منع أي أمر وأن تركيا تدعم الحريات بمختلف المجالات.





وتابع: "يجب أن يعلم الناس من داخلهم أن هذا ضرر لهم ولكني لا أمنع أحد، ولا أستطيع ومن يريد أن يفعل شىء فليفعل".