أحمد موسى: "أردوغان اتذل ببرلين. ولو تميم حضر كان اتبهدل"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم معاملته بشكل مهين للغاية اليوم، في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية من جميع الحاضرين.





وأضاف موسى، خلال تقدمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، موجها حديثه للإخوان وأنصار أردوغان: "الدرس كان صعب أوي النهاردة على أردوغان وهرب لما خده، وأردوغان كان مذلول".





وتابع معلقا: " كويس إن تميم مراحش وافرحوا لو كان راح كان اتبهدل والمرة الجاية هتبقى أصعب عليكم".