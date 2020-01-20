لميس الحديدي تلقن قناة الجزيرة درسا على الهواء



وتابعت: "دي عادة قناة الجزيرة، لأنها قناة الرأي فقط وليست الرأي الآخر"، موجهة رسالة للقناة: "بلاش إنتوا تتكلموا عن إسرائيل فالتاريخ وحده يذكر سلسلة من العلاقات الطويلة بداية من سيلفني إلى نتناياهو، والمجاملات بين الطرفين متبادلة حدث ولا حرج، ويكفي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أشاد بقناة الجزيرة وطالب الإعلاميين الإسرائيليين أن يحذو حذوها".



واستكملت: "بلاش إنتوا تتكلموا، فنحن لا نقوم بلقاءات في السر أو فتح مكاتب تمثيل تجارية في الخفاء فنحن نقول كل شيء على الهواء، ولن نفعل مثلكم، ولو عاوزين نديكم درس في العلوم السياسية عليكم أن تفرقوا بين ما هو يهودي وماهو إسرائيلي".



ردت الإعلامية لميس الحديدي، على ما نشرته قناة الجزيرة بشأن حلقتها عن المعبد اليهودي بالإسكندرية، قائلة: "قناة الجزيرة دائمًا مهتمة بيا، وبكل ما أقوله خلال المنصات الإعلامية سواء بوجودي أو غيابي".وأضافت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن قناة الجزيرة اقتطعت من حديثها وسياق كلامها، متابعة: "أنا قولت أنه ليس لدينا مشكلة مع الديانة اليهودية لكن مشكلتنا مع الصهيونية التي تغتصب الأراضي الفلسطينية".