Advertisements
Advertisements
Advertisements

لميس الحديدي تلقن قناة الجزيرة درسا على الهواء

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:50 ص
Advertisements
لميس الحديدي
لميس الحديدي
أمنية فوزي
Advertisements
ردت الإعلامية لميس الحديدي، على ما نشرته قناة الجزيرة بشأن حلقتها عن المعبد اليهودي بالإسكندرية، قائلة: "قناة الجزيرة دائمًا مهتمة بيا، وبكل ما أقوله خلال المنصات الإعلامية سواء بوجودي أو غيابي".

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن قناة الجزيرة اقتطعت من حديثها وسياق كلامها، متابعة: "أنا قولت أنه ليس لدينا مشكلة مع الديانة اليهودية لكن مشكلتنا مع الصهيونية التي تغتصب الأراضي الفلسطينية".

وتابعت: "دي عادة قناة الجزيرة، لأنها قناة الرأي فقط وليست الرأي الآخر"، موجهة رسالة للقناة: "بلاش إنتوا تتكلموا عن إسرائيل فالتاريخ وحده يذكر سلسلة من العلاقات الطويلة بداية من سيلفني إلى نتناياهو، والمجاملات بين الطرفين متبادلة حدث ولا حرج، ويكفي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أشاد بقناة الجزيرة وطالب الإعلاميين الإسرائيليين أن يحذو حذوها".

واستكملت: "بلاش إنتوا تتكلموا، فنحن لا نقوم بلقاءات في السر أو فتح مكاتب تمثيل تجارية في الخفاء فنحن نقول كل شيء على الهواء، ولن نفعل مثلكم، ولو عاوزين نديكم درس في العلوم السياسية عليكم أن تفرقوا بين ما هو يهودي وماهو إسرائيلي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لميس الحديدي توك شو المعبد اليهودي الجزيرة

أخبار تهمك

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 12 ساعة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يوم

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ حوالي 9 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 8 ساعات

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد رسمي من الزمالك على التعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 6 ساعات

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

في أول ظهور لها.. لميس الحديدي: "وحشتوني"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

05:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status