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رشا مهدي تتصدر تريند جوجل بعد تغريدتها عن محمد صلاح

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:21 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدرت الفنانة رشا مهدي، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد نشرها صورة لكابتن محمد صلاح نجم منتحب مصر ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي حسابها الشخصي بتويتر. 

وجاءت في تغريدة مهدي: "مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانلة تاني فى السقعة يا قلب مصر".

وتفاعل العديد من الجمهور مع تغريدة رشا مهدي، حيث أعاد رواد موقع التواصل الاجتماعي نشر التغريدة عبر حساباتهم الشخصية، معلقين على التغريدة.

يذكر أن رشا مهدي، على وشك الانتهاء من تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد "طاقة حب"، الذي تلعب فيه دور فتاة رومانسية تفكر بقلبها وليس عقلها.

مسلسل "طاقة حب"من بطولة "أحمد حاتم، يسرا اللوزي، رشا مهدي"، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وينتمي إلى الأعمال الدرامية الطويلة ويصل إلى ٦٠ حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدي منصات الإنترنت.


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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح رشا مهدي الفجر الفني

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