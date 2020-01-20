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كاثرين نيوتن تخطف الأنظار بإطلالتها على السجادة البيضاء بحفل جوائز SAG (صور)

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:04 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نشرت الصفحة الرسمية لجوائز نقابة ممثلي الشاشة، "SAG AWARDS" عبر موقع تويتر، لقطات من وصول نجمة مسلسل "بج ليتل لايز"، كاثرين نيوتن للسجادة البيضاء بحفل الجوائز.

وتحتضن قاعة Shrine Auditorium فعاليات الدورة رقم 26 من حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة الشهيرة باسم SAG AWARDS.

وعلى طريقة حفل جوائز الأوسكار قررت اللجنة المنظمة لحفل جوائز "ساج"، إقامة فعاليات هذه الدورة الجديدة من المهرجان بمدون مقدم رسمي أو مضيف.

ومن ضمن الجوائز التي سيشهد الحفل توزيعها، جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي، وترشح لها كل من النجم كريستيان بيل، عن دوره في فيلم Ford v Ferrari، وليوناردو دي كابريو، عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وأدم دريفر عن دوره في فيلم Marriage Story، وتارون إيجرتون عن دوره في فيلم Rocketman، وواكين فينيكس عن دوره في فيلم جوكر.

وأيضا، جائزة أفضل ممثل بدور مساعد، وكان مرشحا لهذه الجائزة كل من النجم، جيمي فوكس عن دوره في فيلم Just Mercy، وتوم هانكس عن دوره في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، وآل باتشينو عن دوره في فيلم The Irishman، وجو بيشي عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.


كاثرين نيوتن تخطف الأنظار بإطلالتها على السجادة البيضاء بحفل جوائز SAG (صور)
كاثرين نيوتن تخطف الأنظار بإطلالتها على السجادة البيضاء بحفل جوائز SAG (صور)
كاثرين نيوتن تخطف الأنظار بإطلالتها على السجادة البيضاء بحفل جوائز SAG (صور)
كاثرين نيوتن تخطف الأنظار بإطلالتها على السجادة البيضاء بحفل جوائز SAG (صور)
كاثرين نيوتن تخطف الأنظار بإطلالتها على السجادة البيضاء بحفل جوائز SAG (صور)
كاثرين نيوتن تخطف الأنظار بإطلالتها على السجادة البيضاء بحفل جوائز SAG (صور)
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