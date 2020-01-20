"صراع العروش" يحصد أولى جوائز SAG Awards 2020



وتحتضن قاعة Shrine Auditorium فعاليات الدورة رقم 26 من حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة الشهيرة باسم SAG AWARDS.



وعلى طريقة حفل جوائز الأوسكار قررت اللجنة المنظمة لحفل جوائز "ساج"، إقامة فعاليات هذه الدورة الجديدة من المهرجان بمدون مقدم رسمي أو مضيف.







أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز SAG، عبر موقع تويتر عن حصد مسلسل "صراع العروش" جائزة أفضل مجموعة ممثلين قاموا بأدوار المجازفة في مسلسل تليفزيوني.