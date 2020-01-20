البنك الأهلي: هذه أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه (فيديو)



وأشار "أبوالفتوح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم عندما فتحوا محافظ جديدة مع بداية السنة الجديدة، وجدوا أن السندات المصرية من أفضل الأوعية الاستثمارية.



ولفت نائب رئيس البنك الأهلى، إلى أن السياحة لعبت دورا في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، منوها بأن هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية في مصر، وسينخفض سعر الدولار بصورة أكبر، كاشفا أن المبالغ التي دخلت مصر جيدة جدا، حيث استقبل البنك الأهلى 3 مليارات دولار خلال أسبوعين.



قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن أسعار الدولار تتراوح ما بين 15.75، و15.85، موضحا أن تراجع الدولار يعود لعدة أسباب، منها أنه مع نهاية كل سنة مالية كل صناديق الاستثمار والبنوك تقوم بغلق المحافظ المالية الخاصة بها.