"ريني بارغ" أول الواصلين للسجادة البيضاء بحفل جوائز SAG



وتحتضن قاعة "Shrine Auditorium" فعاليات الدورة رقم 26 من حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة الشهيرة باسم SAG AWARDS.



وعلى طريقة حفل جوائز الأوسكار قررت اللجنة المنظمة لحفل جوائز "ساج"، إقامة فعاليات هذه الدورة الجديدة من المهرجان بمدون مقدم رسمي، أو مضيف.











نشرت الصفحة الرسمية لجوائز نقابة ممثلي الشاشة، "SAG AWARDS" عبر موقع تويتر، لقطات من وصول المذيعة الأسترالية الشهيرة ريني بارغ للسجادة الحمراء بحفل الجوائز.