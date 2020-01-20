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عضو حزب المحافظين البريطاني يزف بشرى للمصريين

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:34 ص
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ياسين
ياسين
كساب أحمد
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ياسين:  تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية بشكل كبير الفترة المقبلة  

قال أحمد ياسين، عضو حزب المحافظين البريطاني، إن إيقاف رحلات بريطانيا الجوية إلى مصر، جاء بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية بسيناء، وهناك العديد من الدول قامت بهذا الأمر أيضًا، بسبب المخاوف المرتبطة من قيام أعمال إرهابية مشابهة.

وأشار "ياسين"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد،، إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، خاصة أن كلا البلدين انتقل إلى وضع جديد، في ظل تطور الاقتصاد المصري، خاصة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن بريطانيا تدخل عصرا جديدا الآن، بعد خروجها من الاتحاد الأوربي، ومن المتوقع أن تطور العلاقات الاقتصادية المصرية، بشكل كبير جدًا خلال المرحلة المقبلة.
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الكلمات المفتاحية

حزب المحافظين بريطانيا المحافظين الاتحاد الأوروبي

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