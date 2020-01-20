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برلمانية: فساد المحليات وراء زيادة مخالفات البناء

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:45 ص
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النائبة دينا عبدالعزيز
النائبة دينا عبدالعزيز
هدى عبدالرازق
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قالت النائبة دينا عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، إن صدور قرارات الإزالة للعقارات يكون نتيجة فحص لجان متخصصة للعقارات لتوضيح مدى سلامتها، أو نتيجة شكاوى كيدية.

وأشارت "عبدالعزيز"، خلال حوارها مع فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن غياب المحليات ليس السبب الوحيد وراء زيادة مخالفات البناء، رغم أنه ساهم في زيادة المخالفات، ولكن هناك من الأساس فساد داخل وحدات المحليات.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية سبب في زيادة نسبة مخالفات البناء.
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