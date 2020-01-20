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ماذا قدم كيكي سيتين في أولى مبارياته مع برشلونة؟

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:29 ص
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
أمل الحلفاوي
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قاد المدرب كيكي سيتين فريق برشلونة الإسباني، في المباراة الأولى له مع الفريق أمام غرناطة مساء أمس الأحد.


وحقق برشلونة الفوز بهدف سجله ليونيل ميسي عند الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني الممتاز، والتي أقيمت على أرضية ملعب كامب نو.


برشلونة ظهر بشكل لم يكن معتاد عليه منذ فترة، إذ أنه استحوذ على اللقاء بنسبة كبيرة بلغت الـ83%، ومرر الفريق 1005 تمريرة، بالإضافة إلى 18 تسديدة على مرمى الخصم.


الفريق الكتالوني عانى كثيرًا أمام غرناطة بسبب التكتل الدفاعي الذي صنعه فريق الخصم، ولكنه نجح في النهاية أن يفك هذه الشفرة.


هذا الفوز جعل برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 43 نقطة متساويًا مع ريال مدريد الذي تواجد في المركز الثاني بفارق الأهداف.


كيكي أعاد الانتصارات لفريق برشلونة بعد الخسارة والتعادل في آخر لقائين، ووصل بالفريق إلى الفوز رقم 13 من 20 لقاء.


ودخل كيكي اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي : تير شتيجن

خط الدفاع : سيرجي روبرتو - بيكي - أومتيتي - ألبا

خط الدفاع : بوسكيتس - فيدال - راكيتيتش

خط الهجوم : ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - أنسو فاتي


وقد أجرى ثلاثة تغيرات خلال أحداث اللقاء، التغيير الأول بدخول ريكي بويج بدلاً من راكيتيتش في الدقيقة 71، والثاني خروج آنسو فاتي في الدقيقة 79 ودخل كارليس بيريز بدلاً منه، وفي النهاية دخول آرثر في الدقيقة 83 بديلًا لفيدال.
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