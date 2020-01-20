أقوى تصريحات من عضو "المحافظين البريطاني" عن الجنيه المصري





وأشار إلى أن الجنيه المصري، أمامه آفاق استثمارية كبيرة جدًا، والتوقيعات تشير إلى أن الجنيه، سيكون من أفضل العملات نشاطًا على مستوى العالم الفترة المقبلة، وهذا الأمر يرجع إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة السنوات الأخيرة.



وتابع "ياسين"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن المواطن المصري، الذي تحمل أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي الفترة السابقة، الآن يحسد ثمار هذا البرنامج.



وأضاف أن مصر، تركز على البنية التحتية بصورة كبيرة بخطوات جادة ومتنامية، وهذا سيعزز من التوقعات الإيجابية بشان الاقتصاد المصري على المدى البعيد.



قال أحمد ياسين، عضو حزب المحافظين البريطاني، إن هناك توقيعات إيجابية جدًا، بخصوص مستقبل مصر من قبل مؤسسات التنصيف العالمية.