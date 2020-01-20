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لميس الحديدي لـ"رانيا يوسف": لو بنتك حملت بالخطأ هتعملي ايه؟.. ورد صادم من الأخيرة

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:19 ص
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بوابة الفجر
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وجهت الإعلامية لميس الحديدي، سؤالَا للفنانة رانيا يوسف، خلال استضافتها على خلفية دورها في مسلسل "الأنسة فرح" والذي يناقش قضية تلقيح إحدى الفتيات بالخطأ قائلة لها: "ماذا لو حصل ده مع بناتك هتعملى إيه؟".

وردت رانيا خلال برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث": قائلة: "لقدر الله وارد أنها تحصل وهعمل زي ما دلال عملت بالظبط وبالنسبالى بحب الأطفال معنديش مشكلة ونفسى أفتح حضانة".

وأضافت: "بناتي مش بيخبوا عني فى حاجة ومش بيكدبوا علي نهائي وبيخافوا على زعلي وإحنا صحاب".





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