لميس الحديدي لـ"رانيا يوسف": لو بنتك حملت بالخطأ هتعملي ايه؟.. ورد صادم من الأخيرة





وجهت الإعلامية لميس الحديدي، سؤالَا للفنانة رانيا يوسف، خلال استضافتها على خلفية دورها في مسلسل "الأنسة فرح" والذي يناقش قضية تلقيح إحدى الفتيات بالخطأ قائلة لها: " ماذا لو حصل ده مع بناتك هتعملى إيه؟".





وردت رانيا خلال برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث": قائلة: "لقدر الله وارد أنها تحصل وهعمل زي ما دلال عملت بالظبط وبالنسبالى بحب الأطفال معنديش مشكلة ونفسى أفتح حضانة".





وأضافت: "بناتي مش بيخبوا عني فى حاجة ومش بيكدبوا علي نهائي وبيخافوا على زعلي وإحنا صحاب".



















