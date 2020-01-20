نصائح مهمة للحماية من الاختناق بسبب سخانات الغاز

كشف الدكتور مجدي صليب، مدير مركز السلامة والصحة المهنية، عن شروط يجب اتباعها في تركيب السخانات، للحفاظ على السلامة العامة.



وقال "صليب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءDmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن الجهة المسئولة عن تركيب سخانات الغاز في مصر، هي شركة بترو جاز، مشددًا على ضرورة عدم الاعتماد في تركيب سخانات الغاز على الفنيين، من خارج الشركة حرصًا على السلامة العامة.



ولفت إلى أن هناك ضرورة لصيانة السخانات بصفة دورية، وإعداد تهوية سليمة للسخانات من خلال الشفاطات، وتركيب أجهزة الإنذار المركب بوجود غازات داخل الحمام، وسعر هذه الأجهزة رخيص جدًا، ومتواجد في معظم دول العالم.