Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب هدافي الدوري الإسباني اليوم الأحد 19 / 1 / 2020 بعد هدف ميسي ضد غرناطة

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:11 ص
Advertisements
ميسي
ميسي
ريهام عبد المحسن
Advertisements
انتهت مباراة برشلونة وغرناطه بفوز البرسا بهدف نظيف من توقيع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق وذلك في الجولة العشرين من الدوري الإسباني لهذا الموسم.

 واصل برشلونة تصدره لجدول الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة من 20 مباراة فاز في 13 مباراة وخسر 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات. جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 43 نقاط، حيث خاض 20 مباراة، فاز في 12 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراة واحدة. 

واحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 35 نقطة من 20 مباراة في الليجا، فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 مباريات. بينما جاء أشبيلية في المركز الرابع برصيد 35 نقطة من 20 مباراة خاضها في الليجا حتى الآن، فاز في 10 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 5 مباريات. 

واصل ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة حفاظه على صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدف. 

ويستعرض "الفجر الرياضي" هدافو الدوري الإسباني حتى تلك اللحظة .

1 - ليونيل ميسي (برشلونة - 14 هدف)
2 - كريم بنزيما (ريال مدريد - 12 هدف)
3 - لويس سواريز (برشلونة - 11 أهداف)
4 - لويس أفيلا (أوساسونا - 9 أهداف)
5 - روجر مارتي سلفادور (ليفانتي - 9 أهداف)
Advertisements

أخبار تهمك

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 7 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 6 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 4 ساعات

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يوم

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي NOW

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد رسمي من الزمالك على التعاقد مع وليد أزارو

منذ ساعة و 27 دقيقة

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

05:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status