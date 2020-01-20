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ترتيب هدافي الدوري الإسباني اليوم الأحد 19 / 1 / 2020 بعد هدف ميسي ضد غرناطة
الإثنين 20/يناير/2020 - 12:11 ص
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ريهام عبد المحسن
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انتهت مباراة برشلونة وغرناطه بفوز البرسا بهدف نظيف من توقيع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق وذلك في الجولة العشرين من الدوري الإسباني لهذا الموسم.
واصل برشلونة تصدره لجدول الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة من 20 مباراة فاز في 13 مباراة وخسر 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات. جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 43 نقاط، حيث خاض 20 مباراة، فاز في 12 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراة واحدة.
واحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 35 نقطة من 20 مباراة في الليجا، فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 مباريات. بينما جاء أشبيلية في المركز الرابع برصيد 35 نقطة من 20 مباراة خاضها في الليجا حتى الآن، فاز في 10 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 5 مباريات.
واصل ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة حفاظه على صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدف.
ويستعرض "الفجر الرياضي" هدافو الدوري الإسباني حتى تلك اللحظة .
1 - ليونيل ميسي (برشلونة - 14 هدف)
2 - كريم بنزيما (ريال مدريد - 12 هدف)
3 - لويس سواريز (برشلونة - 11 أهداف)
4 - لويس أفيلا (أوساسونا - 9 أهداف)
5 - روجر مارتي سلفادور (ليفانتي - 9 أهداف)
1 - ليونيل ميسي (برشلونة - 14 هدف)
2 - كريم بنزيما (ريال مدريد - 12 هدف)
3 - لويس سواريز (برشلونة - 11 أهداف)
4 - لويس أفيلا (أوساسونا - 9 أهداف)
5 - روجر مارتي سلفادور (ليفانتي - 9 أهداف)
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