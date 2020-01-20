ترتيب الدوري الإسباني اليوم الأحد 19 / 1 / 2020 بعد فوز برشلونة ضد غرناطة

حقق فريق برشلونة بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتين فوزا صعبا على حساب فريق غرناطة بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الاسباني.





وغاب لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة خلال هذا اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا والذي سوف يغيب عن أثرها حتى منتصف شهر ابريل القادم.