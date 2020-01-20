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ترتيب الدوري الإسباني اليوم الأحد 19 / 1 / 2020 بعد فوز برشلونة ضد غرناطة
الإثنين 20/يناير/2020 - 12:09 ص
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أحمد عصام
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حقق فريق برشلونة بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتين فوزا صعبا على حساب فريق غرناطة بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الاسباني.
وغاب لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة خلال هذا اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا والذي سوف يغيب عن أثرها حتى منتصف شهر ابريل القادم.
واحرز ليونيل ميسي هدف فريق برشلونة الوحيد في الشوط الثاني من اللقاء بعدما حاول في العديد من الفرص لتسجيل الأهداف لفريقه.
ويأتي ترتيب الدوري الاسباني كالتالي :-
1- ليونيل ميسي 43 نقطة.
2- ريال مدريد 43 نقطة.
3- أتليتكو مدريد 35 نقطة.
4- إشبيلية 35 نقطة.
5- خيتافي 33 نقطة.
6- ريال سوسيداد 31 نقطة.
7- فالنسيا 31 نقطة.
8- اتليتك بلباو 30 نقطة.
9- فياريال 28 نقطة.
10- غرناطة 27 نقطة.
11- ريال بيتيس 27 نقطة.
12- ليفانتي 26 نقطة.
13- اوساسونا 25 نقطة.
14- ألافيس 23 نقطة.
15- بلد الوليد 22 نقطة.
16- ايبار 22 نقطة.
17- مايوركا 18 نقطة.
18- سيلتا فيغو 16 نقطة.
19- ديبورتيفو ليجانيس 14 نقطة.
20- إسبانيول 14 نقطة
وغاب لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة خلال هذا اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا والذي سوف يغيب عن أثرها حتى منتصف شهر ابريل القادم.
واحرز ليونيل ميسي هدف فريق برشلونة الوحيد في الشوط الثاني من اللقاء بعدما حاول في العديد من الفرص لتسجيل الأهداف لفريقه.
ويأتي ترتيب الدوري الاسباني كالتالي :-
1- ليونيل ميسي 43 نقطة.
2- ريال مدريد 43 نقطة.
3- أتليتكو مدريد 35 نقطة.
4- إشبيلية 35 نقطة.
5- خيتافي 33 نقطة.
6- ريال سوسيداد 31 نقطة.
7- فالنسيا 31 نقطة.
8- اتليتك بلباو 30 نقطة.
9- فياريال 28 نقطة.
10- غرناطة 27 نقطة.
11- ريال بيتيس 27 نقطة.
12- ليفانتي 26 نقطة.
13- اوساسونا 25 نقطة.
14- ألافيس 23 نقطة.
15- بلد الوليد 22 نقطة.
16- ايبار 22 نقطة.
17- مايوركا 18 نقطة.
18- سيلتا فيغو 16 نقطة.
19- ديبورتيفو ليجانيس 14 نقطة.
20- إسبانيول 14 نقطة
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