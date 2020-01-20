نقابة الأطباء: وزيرة الصحة تهتم فقط بالشو الإعلامي (فيديو)



وأوضح "عبدالحميد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، على قناة "القاهرة والناس"، أن الوضع في وزارة الصحة يعاني من التعسف الإداري، وبيئة عمل غير صالحة، ورواتب هزيلة مع بدل عدوى ضعيف، كما أن هناك قانون المسئولية الطبية؛ الذي يعاقب الطبيب جنائيا إذا أخطأ حتى لو كان خطأ بسيط.



وأشار إلى أن الدراسات العليا على حساب الطبيب رغم أن القانون ينص على أن الدراسات العليا على حساب جهة العمل، كما أن هناك اعتداءات متكررة على الأطباء ويتحملون ضعف المنظومة الصحية وعدم تجهيز المستشفيات؛ ولذلك استقال الأطباء.



وتابع: "استقالات الأطباء من وزارة الصحة في ازدياد حيث وصلت إلى 3500 حالة، وإذا استمرنا على هذه الحالة لن نجد أطباء يعالجون الشعب المصري"، معقبًا: "الوزيرة تهتم فقط بالشو الإعلامي".



هاجم الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مشيرًا إلى أن 3500 طبيب استقالوا من "الصحة" خلال 2019 بسبب التعسف الإداري.