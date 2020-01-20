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وزيرة التضامن عن العلاوات الخمس: "أصحاب المعاشات فوق راسنا"

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:28 ص
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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
هدى عبدالرازق
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عقبت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، موضحة أن الوزارة ليس لها دور الآن، وسيعاد مرة أخرى بعد انتهاء مجلس الدولة من اتخاذ القرارات الواجبة.

وأشارت "القباج"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الأمر ليس في يد وزارة التضامن الآن، موضحة أن صرف العلاوات يشمل أكثر من مؤسسة وليس مؤسسة واحدة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن الحكم كان قد صدر لصالح الوزارة، وليس على التضامن أي شائبة، وليس هناك تشريع صريح بشأن العلاوات، ولهذا تم إحالة الأمر لمجلس الدولة، معقبة: "أصحاب المعاشات فوق راسنا، ونسعى جاهدين لكفالة حقوقهم".
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