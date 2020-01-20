أمطار ورياح على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يتنبأ بـ حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 20 يناير 2020، محذرة من سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق متفرقة من الوجه البحري، وقد تمتد إلى القاهرة.



وأضافت الهيئة، في البيان، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، منوهة بأن الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.



وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

