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دكرنس يضم لاعب وسط السنبلاوين مقابل 100 ألف جنية

الأحد 19/يناير/2020 - 11:57 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي دكرنس على توقيع، سعد جمال، لاعب وسط مهاجم السنبلاوين، لمدة ٤ مواسم ونصف الموسم بعد دفع المقابل المادى للحصول على الإستغناء الخاص باللاعب والمقدر بـ ١٠٠ ألف جنيه.

ويجيد اللاعب صاحب ٢٢ عام اللعب بمركز صانع الألعاب، و رأس الحربة ويحتل صدارة هدافى فريقه برصيد ٧ أهداف وشارك حتى في الموسم الحالي، بالقسم الثالث فى ١٤ مباراة وساهم فى إحراز ٥ أهداف وحصل على ٤ إنذارات ويحتل صدارة هدافى كأس مصر حتى الأن بعدما سجل ٦ أهداف.

ونجح دكرنس مؤخراً فى ضم باتريك أدو لاعب غزل المحلة وأحمد جمعه لاعب المريخ وأخيرا سعد جمال لاعب السنبلاوين خلال فترة الإنتقالات الحالية ليختتم الفريق تدعيماته لهذا الموسم.

ويتولى مصطفى عبده حاليا القيادة الفنية لدكرنس عقب رحيل أيمن الجمل عقب نهاية الدور الأول من مسابقة القسم الثانى حيث يحتل دكرنس المركز الثامن برصيد ١٥ نقطة.

ويستضيف دكرنس الثلاثاء المقبل فريق الأوليمبى بملعب دكرنس فى بداية مباريات الدور الثانى حيث نجح دكرنس فى تحقيق الفوز على منافسه بالدور الأول بهدف دون مقابل.
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