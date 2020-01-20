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دبلوماسي سابق: مؤتمر برلين سيدفع تسوية الأزمة الليبية للأمام

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:41 ص
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محمد حجازي
محمد حجازي
داليا الحسين
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية وسفير مصر السابق في برلين، إن مؤتمر برلين سيدفع عملية تسوية الأزمة الليبية إلى الأمام، مشيرا إلى أن آلية 5+5 تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار.

وأوضح "حجازي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، ببرنامج "من مصر"، على قناة "CBC"، مساء الأحد أن أهم نتائج المؤتمر إعلاء الحل السياسي دون الحل العسكري، واحترام قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والاتفاق على دعوة الأطراف المتنازعة للجلوس معا على طاولة مفاوضات في جنيف خلال أسبوع على أن يرسل إعلان برلين إلى مجلس الأمن الدولي.

وأشار مساعد وزير الخارجية وسفير مصر السابق في برلين، إلى أن تركيا مقصوده من تلك البنود على سبيل المثال حظر تصدير السلاح الذي يقصد به إعطاء تركيا السلاح للمليشيات المسلحة.
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محمد حجازي مؤتمر برلين توك شو أخبار مصر

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