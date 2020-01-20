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لميس الحديدي: مؤتمر برلين أكد عودة مصر لدورها الإقليمي

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:09 ص
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لميس الحديدي
لميس الحديدي
أمنية فوزي
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أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر برلين تؤكد أن مصر عادت لدورها الإقليمي خاصة في ليبيا.

وأشارت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن ليبيا تمثل لمصر عمق استراتيجي، مؤكدة أن مصر لا تقبل أن تكون الميليشيات المسلحة على حدودها الغربية.

وأوضحت الإعلامية، أن الورقة المصرية كانت واضحة منذ البداية بشأن الأزمة الليبية، حيث تشمل آلية واضحة المعالم تتضمن حل المليشيات المسلحة وتحقيق استقرار ومن ثم الحل السياسي، لافتًا إلى أن مصر لا تتعامل مع ميشليات مسلحة بل تتعامل مع الجيوش الوطنية فقط.
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الكلمات المفتاحية

مؤتمر برلين لميس الحديدي السيسي أخبار مصر

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