Advertisements
Advertisements
Advertisements

هدير أدريس: اتمنى السفر إلى روما وبلجيكا للتعمق في فن النحت

الأحد 19/يناير/2020 - 11:52 م
Advertisements
هدير أدريس
هدير أدريس
محمد النجدي
Advertisements
قالت الفنانة هدير أدريس، نحاتة مصرية، إن حبها لفن النحت بدأ منذ طفولتها عندما كانت تحب تشكيل لعبة "الصلصال"، في صغرها، وعندما كبرت كبر حبها للفن والرسم بشكل خاص، وحبها للنحت بدأ منذ دخولها كلية الفنون الجميلة واختيار قسم النحت.

وأضافت "أدريس"، خلال لقائها في برنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنها تمكنت من المشاركة في سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، وقدمت عمل من خلاله، واصفة هذه التجربة بالعالمية وأنها كانت تتمنى المشاركة في هذا الحدث العالمي، وقدمت للمشاركة في هذا المهرجان لأكثر من مرة لكن لم يحالفها الحظ.

وأشارت "هدير"، خلال لقائها إلى أنها تعمل الآن على تطوير فن النحت سواء بالأعمال التي تقدمها أو باستمرارها الدائم في الدراسة الأكاديمية.

وأوضحت النحاتة المصرية، أنها تتمنى السفر إلى العاصمة الإيطالية روما،  وبلجيكا وكوريا لتطوير دراستها وعملها في عالم الفن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير الفن مسلسلات رمضان مسلسلات فنانين افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي NOW

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد رسمي من الزمالك على التعاقد مع وليد أزارو

منذ ساعة و نصف

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 4 ساعات

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يوم

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 7 ساعات

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

انطلاق فعاليات مهرجان الغردقة الدولي للفنون في دورته الأولى (صور)

بعد الهجوم عليها.. عمرو أديب: "مستعد اشتري التماثيل اللي نفذتها نحاتة تمثال محمد صلاح"

نحاتة المنيا تكشف مفاجأة عن مكالمتها مع محمد صلاح

انطلاق "سيمبوزيوم" نوبيا الدولي للنحت والرسم بأسوان بمشاركة فنانين من 10 دول

فادي فرنسيس.. عندما يكون النحت أجمل بالصلصال الحراري

السبت.. جاليري ضي يحتضن معرضي وليد عبيد وهشام عبدالله

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

05:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status