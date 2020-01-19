هدير أدريس: اتمنى السفر إلى روما وبلجيكا للتعمق في فن النحت

قالت الفنانة هدير أدريس، نحاتة مصرية، إن حبها لفن النحت بدأ منذ طفولتها عندما كانت تحب تشكيل لعبة "الصلصال"، في صغرها، وعندما كبرت كبر حبها للفن والرسم بشكل خاص، وحبها للنحت بدأ منذ دخولها كلية الفنون الجميلة واختيار قسم النحت.





وأضافت "أدريس"، خلال لقائها في برنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنها تمكنت من المشاركة في سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، وقدمت عمل من خلاله، واصفة هذه التجربة بالعالمية وأنها كانت تتمنى المشاركة في هذا الحدث العالمي، وقدمت للمشاركة في هذا المهرجان لأكثر من مرة لكن لم يحالفها الحظ.





وأشارت "هدير"، خلال لقائها إلى أنها تعمل الآن على تطوير فن النحت سواء بالأعمال التي تقدمها أو باستمرارها الدائم في الدراسة الأكاديمية.





وأوضحت النحاتة المصرية، أنها تتمنى السفر إلى العاصمة الإيطالية روما، وبلجيكا وكوريا لتطوير دراستها وعملها في عالم الفن.